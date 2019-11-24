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Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı eşi tarafından satırla ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

24.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:28Eskişehir'de 1,5 ay önce eski eşi tarafından satırla yaralanan kadın hayatını kaybetti
'de yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı eşi tarafından satırla ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 44 gündür tedavisi süren Ayşe Tuğba Arslan (45), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın cenazesinin yarın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.
"Kızım planlı bir cinayete kurban gitti"
Öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın babası Serdar Arslan, hastane morgu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının planlı bir cinayete kurban gittiğini söyledi.
Saldırı öncesi yaşananlara değinen Arslan, "Kızım arkadaşıyla gezerken, olaydan bir gün önce otomobille önünü kesip laf atmışlar. 'Sizi öldüreceğiz' diye bağırmışlar. Farklı arabalarla kızımı takip etmiş." dedi.
Arslan, Yalçın Ö'nün, kızını satır darbesiyle yere düşürdükten sonra vurmaya devam ettiğini öne sürdü.
Eski damadı tarafından tehdit edildiğini savunan Arslan, şöyle konuştu:
"Benim canım yandı. Canımızın, canını yakanların Allah belasını versin. Genç yaşta kızım gitti benim. Bu kadar kin olur mu? Bir insana bu kadar kıyılır mı? Düşene vurulur mu? Savaşta bile olsan, düşmanın bile olsa düşene vurulur mu?' Bir ayda bir sürü kadın ölüyor, bunlar ana ya. Analar olmazsa biz olmayız. Buna kim 'dur' diyecek. Bugün benim kızım, yarın öbürünün kızı. Bu millete ne oldu, kimin canı yanacak, buna kim dur diyecek?"
Olay
Vişnelik Mahallesi'ndeki bir anaokulunda yardımcı personel çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınan Yalçın Ö. ise tutuklanmıştı.

Tuğba Arslan, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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