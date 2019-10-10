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Eskişehir'de 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

10.10.2019 12:43Eskişehir'de 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçla kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 şahıstan bir miktar esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, çalışma başlatıldı. Ele geçirilen esrar maddesinin Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bir ikametten dağıtıldığı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan operasyon sonucu toplam, 1 kilo 421,57 gram esrar, 45 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheliye ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.S., M.Y. ve Y.B. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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