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Eskişehir'de 11 fetö şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildiEskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3'ncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis işlemlerinin...

27.09.2019 10:28
Eskişehir'de 11 FETÖ şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi
Eskişehir merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan KHK ile meslekten ihraç edilen aralarında 3'ncü sınıf emniyet müdürü ve emniyet amirinin de bulunduğu 11 eski polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Konya ve Düzce'de belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. KHK ile meslekten ihraç edilen 3'ncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü., emniyet amiri Ahmet D., komiserler Abdülkadir K., Fatih Mehmet D., Mecit B., Mehmet E., Mehmet Ö., Salih Ö., Bülent T., komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ve Emine G. gözaltına alındı.
Örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen şüpheliler, Eskişehir Terörle Mücadele Şubesinde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de 11 fetö şüphelisi eski polis adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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