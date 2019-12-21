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Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı

Eskişehir'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan firari kadın, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.

21.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:28 Eskişehir'de 11 hırsızlık olayının firari şüphelisi kadın yakalandı
'de hakkında 11 ayrı hırsızlık suçu bulunan firari kadın, polisin kovalamacası sonunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timleri İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği İkra Ö'yü (18) takibe aldı.
Polis ekiplerini fark eden şüpheli kadın, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, güvenlik sorgulamasında Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle" hırsızlık
suçlarının dışında, 9 farklı hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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