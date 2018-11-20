Eskişehir'de 11 Kişinin Öldüğü Trafik Kazası Davasında Karar

Eskişehir'de, 11 kişinin ölümü, 44 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan otobüs şoförü, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık otobüs şoförü Muhsin Özer, hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Pişmanlığını dile getiren sanık, "Geceleri hala rüyamda görüyorum. Çok üzgünüm." diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 13 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.
Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıyan Muhsin Özer yönetimindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, geçen yıl ocak ayında Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı. Otobüs şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.