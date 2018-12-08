Eskişehir'de 112 Ekiplerinden Slalom Gösterisi

Eskişehir
İl Ambulans Servisinde görevli ekipler, ileri sürüş teknikleri eğitimi sonrasında slalom gösterisi sundu.
İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Yeni Eskişehir Stadı
'nda trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans ileri sürüş teknikleri etkinliğini düzenlediklerini söyledi.
Serviste görevli 4'ü erkek 1'i kadın 5 ambulans sürücüsü ve 1 motosiklet sürücüsünün ileri sürüş teknikleri eğitimi aldıklarını anlatan Pala, etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.
Pala, Eskişehir İl Ambulans Servisinin 457 kişilik kadrosuyla kente hizmet verdiğini belirterek, etkinliklerde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
Etkinlikte, ambulans şoförleri sıkışık trafikte ambulansların ilerlemesini canlandırdı, ardından slalom gösterisi sundu.
Yeni Eskişehir Stadı,Eskişehir
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:51