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Eskişehir'de 15 çift, nikahlarını "02.02.2020"de kıydırdı

Eskişehir'de, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 15 çiftin nikahları kıyıldı.

02.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:22Eskişehir'de 15 çift, nikahlarını
'de, gün, ay ve yıl olarak tersten yazıldığında da aynı tarihe rastlayan 02.02.2020'de 15 çiftin nikahları kıyıldı.
Büyükşehir ile merkez ilçeler ve belediyelerine 2 Şubat'ta evlenmek için 15 çift müracaat etti.
Tepebaşı Belediyesi Necdet Alpata Nikah Salonu'nda nikahları kıyılan Rabia ve Güntekin Kara çifti, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.
Rabia Kara, nikah töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile 2 Şubat 2016'da tanıştığını söyledi.
Böyle bir tarihi fark edince kaçırmak istemediklerini belirten Kara, nikah günü için 2 Şubat'ı seçtiklerini anlattı.
Damat Güntekin Kara da kendileri için anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, "Tarihi eşimle birlikte özellikle seçtik. Bu tarihi kendi açımızdan ölümsüzleştirmek istedik. İnşallah hayırlara vesile olur ve uğurlu gelir." diye konuştu.

Odunpazarı, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: AA

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