Eskişehir'de 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir şüpheliye ait evde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
14.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:08
Eskişehir 'de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir şüpheliye ait evde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapılan istihbari çalışmaları sonucu Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Ş.O. isimli şahsın bandrolsüz kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 150 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralar jandarma ekiplerince el konularak muhafaza altına alınırken, şüpheli Ş.O.'ya ise, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yapılan istihbari çalışmaları sonucu Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Ş.O. isimli şahsın bandrolsüz kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 150 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralar jandarma ekiplerince el konularak muhafaza altına alınırken, şüpheli Ş.O.'ya ise, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Kaçakçılıkla Mücadele, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa
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