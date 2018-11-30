Eskişehir'de 2 Bin Liralık Dolandırıcılık

Eskişehir
'de, telefonla arayan ve kendisini banka görevlileri olarak tanıtan şahıslar tarafından 2 bin 50 lira dolandırılan vatandaş polise başvurup şikayetçi oldu.
Telefonla dolandırıcılık vakalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak Şarkiye
mahallesi Çengelçeşme sokakta yaşayan H.S. isimli vatandaşı arayıp ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı 'Hesabında kalan 2 bin 50 lirayı aktaracaklarını' söyledi. Daha sonra yönlendirildiği telesekreterin sormuş olduğu soruları yanıtlayan H.Ş., bankasında bulunan hesabından 2 bin 50 liranın çekilmiş olduğunu fark etti. Mağdur vatandaş polise giderek dolandırıldığını ifade ederek şikayette bulundu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir