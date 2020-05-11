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Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar dolduESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler, insanlarla doldu.

11.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:03
Eskişehir'de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu
ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler, insanlarla doldu. Haftalık ihtiyaçların yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle alışveriş yapanların sayısı artarken, polis ekipleri banka önleri ve caddelerde sosyal mesafe uyarısı yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Ramazan ayı olması nedeniyle semt pazarlarında da kalabalık dikkat çekerken araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Ayrıca Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.
Koronavirüs tedavi gören 800 kişinin taburcu olduğu, 400 kişinin de pozitif vaka olarak tedavisine devam edildiği şehirde semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 24 dereceye yükseldiği şehirde tedbirlere rağmen kentin insan kalabalığın olduğu caddeler de polis ve zabıta ekiplerince 'Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidirö anonsları yapılıyor.
129 KİŞİYE CEZA UYGULANDI
Öte yandan Eskişehir Valiliği 2 günlük sokağa çıkma yasağında, 129 kişiye yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini açıkladı. Eskişehir’de 2 günlük kısıtlama sonrası sokaklar doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Polis, Güncel, Haber

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