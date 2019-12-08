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Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolü sırasında 20 şişe sahte içki ele geçirdi.

08.12.2019 18:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:43Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolü sırasında 20 şişe sahte içki ele geçirdi.

Tepebaşı ilçesinde içkili restoran ve barlara bandrolsüz ve sahte içki satışı yapıldığı haberinin alınması sonucu Çukurhisar Mahallesinde yapılan yol uygulamasında 'dan geldiği tespit edilen Orhan Eyigün'e ait 26 FA 428 plakalı araç durduruldu. içerisinde yapılan aramada 5 adet taklit bandrollü, 15 adet bandrolsüz olmak üzere toplam 20 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olaya alakalı gerekli soruşturma ve inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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