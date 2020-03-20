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Eskişehir'de 23 Mart'ta otobüs ve tramvay sefer sayıları azaltılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tramvaylar ve otobüslerde halkın sağlığını korumaya devam edecek şekilde önlem amaçlı sefer sayılarını azaltacaklarını bildirdi.

20.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:34
Eskişehir'de 23 Mart'ta otobüs ve tramvay sefer sayıları azaltılacak
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tramvaylar ve otobüslerde halkın sağlığını korumaya devam edecek şekilde önlem amaçlı sefer sayılarını azaltacaklarını bildirdi.
Büyükerşen, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı yapılan uyarılarla toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 70 oranında azalma meydana geldiğini belirterek, söz konusu nedenle tramvay ve otobüs sefer sayılarının azaltıldığını kaydetti.
Yeni uygulamaya 23 Mart'ta geçileceğini duyuran Büyükerşen, şunları ifade etti:
"Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını hala kullanmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki Eskişehirlileri sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyorum. Virüs salgını her geçen gün ülkemizde hızla yayılıyor. Bizler de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlar ile uyum içinde çalışarak üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getiriyoruz. Duyarlı hemşehrilerimizin evlerinde kendilerini izole etmeye başlamasıyla tramvaylar ve otobüslerimizde yolcu sayımız yüzde 70 oranında azaldı. Ancak bu süreçte toplam yolcu sayımızın yüzde 20'ye yakınını hala büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Tramvaylarımız ve otobüslerimizde halkımızın sağlığını korumaya devam edecek şekilde önlem amaçlı sefer sayılarını azaltıyoruz. Bu süreçte halkımızdan anlayış ve sağduyu bekliyorum."
Güncel ulaşım saat bilgilerine 22 Mart Pazar günü itibarıyla belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, 23 Mart, Güncel

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