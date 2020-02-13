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Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:44Eskişehir'de 3 FETÖ sanığına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Gürbüz ile avukatı katıldı.

İddiaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Gürbüz'ü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemede farklı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar Recep Emre Avşar ve Ahmet Sarı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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