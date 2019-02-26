Eskişehir'de 3 Fetö Şüphelisi Saklandıkları Evde Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, eskişehir'de saklandıkları evde yakalandı. Konya
, Bursa
ve Batman
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., açığa alınan astsubay Sami K. ve özel sektörde çalışan Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin Eskişehir kent merkezinde bir evde saklandıklarını belirledi. Eve düzenlenen operasyon ile şüpheliler gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında gözaltı kararı verilen illere teslim edileceği öğrenildi. - Eskişehir
Konya, Eskişehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA