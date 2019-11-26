Haberler » Güncel » Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haber

Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski TÜBİTAK yazılımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:14Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski TÜBİTAK yazılımcısının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. ekipleri Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eski TÜBİTAK yazılımcısı K.K.'yı bir alışveriş merkezi yakınında yakalayıp gözaltına aldı. Çanakkale ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği C.S. ile ihraç öğretim görevlisi ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı G.S. ise kent merkezindeki saklandıklarında evde yakalandı. Üç şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından soruşturmalarının bulunduğu şehirlere gönderileceği belirtildi.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 "Parlamentomuzu şizofrenik vakalardan temizlememiz lazım"
13:30 Borsa ilk yarıda düştü
13:30 HDP Esenyurt ilçe eş başkanı gözaltına alındı
13:30 Bahçeli: "Yaşananlar bana göre kumpastan ziyade projedir"
13:26 Bakan Varank: "Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
19:50 Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
26.11.2019 13:32:32