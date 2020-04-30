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Eskişehir'de 3 günlük yasak öncesi pazarlar doldu

Eskişehir'de 3 günlük yasak öncesi pazarlar dolduESKİŞEHİR'de 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala semt pazarları doldu taştı.

30.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:35
Eskişehir'de 3 günlük yasak öncesi pazarlar doldu
ESKİŞEHİR'de 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala semt pazarları doldu taştı. Ramazan ayının yanı sıra yasak nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler pazar girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Yasağın başlamasına saatler kala, Eskişehir'de semt pazarları dolarken, alışveriş yapmak için gelenler girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi'nde kurulan pazarın girişinde önlem alan polis ekipleri gelenlerin tek tek kimliklerini kontrol ederken, ateş ölçümlerini de yaptı. Polis, zaman zaman oluşan yoğunluk nedeniyle pazara girişleri kontrollü olarak sağladı. Eskişehir’de 3 günlük yasak öncesi pazarlar doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Polis, Güncel, Haber

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