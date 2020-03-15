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Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

15.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:44
Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Eskişehir 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Y.C.O, Y.E.C. ile A.S.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Sakarıılıca, Mihalgazi, Eskişehir, Güncel

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