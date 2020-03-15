Eskişehir'de 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
15.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:44
Eskişehir 'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Y.C.O, Y.E.C. ile A.S.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, Y.C.O, Y.E.C. ile A.S.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sakarıılıca, Mihalgazi, Eskişehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!