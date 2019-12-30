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Eskişehir'de 3 ilçede taşımalı eğitim öğrencilerine tatil

Eskişehir'in Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime verilen bir günlük ara, sadece 'taşımalı eğitim öğrencileri' olarak değiştirildi.

30.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:50 Eskişehir'de 3 ilçede taşımalı eğitim öğrencilerine tatil
Eskişehir'in Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime verilen bir günlük ara, sadece 'taşımalı eğitim öğrencileri' olarak değiştirildi.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Yapılan açıklama ile 31 Aralık Salı günü sadece taşımalı eğitim öğrencilerinin tatil olduğu, diğer öğrenciler için eğitim-öğretimin devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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