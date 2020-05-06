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Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina

Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantinaESKİŞEHİR'de, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıkınca diğer 2 dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

06.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:25
Eskişehir'de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina
ESKİŞEHİR'de, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıkınca diğer 2 dairedeki 15 kişi için 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Binanın girişi, polis tarafından demir bariyerler ile kapatıldı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın 1'inci katında oturan 3 kişi, rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle 'Covid-19' testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, binada çalışma yaptı. Diğer 2 dairede oturan 15 kişinin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın girişini demir bariyerler ile kapattı. 15 kişinin temel ihtiyaçları ise Odunpazarı Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanmaya başladı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, binada yaşayanların sağlık durumlarını takibe aldı. Eskişehir’de, 3 kişide koronavirüs tespit edilen apartmanda 15 kişiye karantina

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Haber

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