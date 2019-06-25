25.06.2019 18:29
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Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

Eskişehir

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, sanıkların 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eskişehir 'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, sanıkların 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serdar Sarıtepe (31), Mustafa Bülbül (29), Erman Çaldemir (33) ve Duran Büyükköroğlu (68) ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan Sarıtepe, suçu kendisinin işlediğini, diğer sanıkların bir suçunun olmadığını öne sürerek, "Kavgada kendimi kaybetmişim. Maktulleri ben öldürdüm. Çok pişmanım." dedi.
Diğer sanıklar da olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar hakkında, "birlikte tasarlayarak canavarca hisle ve saikle adam öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı ayrıca "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan sanıkların 10 yıldan 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyayı karara bağlamak üzere duruşmayı 12 Eylül 'e erteledi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkisindeki çiftlikte, Efrahim Yıldız (43), Sedat Çam (43) ve Seçkin Kantir (42) tabancayla vurularak öldürülmüştü.
Kaynak: AA
Çifteler , Eskişehir , Güncel

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