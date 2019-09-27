Haberler » Güncel » Haber

Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

27.09.2019 12:24Eskişehir'de 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde geçen yıl çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serdar Sarıtepe, (31) Mustafa Bülbül, (29) Erman Çaldemir, (33) ve Duran Büyükköroğlu (68) ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklardan Sarıtepe, suçu kendisinin işlediğini, diğer sanıkların bir suçunun olmadığını öne sürerek, "Kavgada kendimi kaybetmişim. Maktulleri ben öldürdüm. Çok pişmanım." dedi.
Diğer sanıklar da olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürmek" suçundan sanıkların tamamının müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Öte yandan 4 sanığa "yağma" suçundan da 14'er yıl hapis cezası verildi.
Olay
Eskişehir'in Çifteler ilçesinin Erbap Mahallesi Soğukpınar mevkisindeki çiftlikte, Efrahim Yıldız, (43) Sedat Çam, (43) ve Seçkin Kantir (42) tabancayla vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Eskişehir, Çifteler, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 İstanbul boğazı'na çamur aktı
17:00 Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu
17:00 TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı...
17:00 Sivas'ta patates hasadı başladı
17:00 AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti
17:00 Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
17:00 Kahve severler festivalde bir araya geldi