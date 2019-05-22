22.05.2019 17:45
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Eskişehir'de 3 Tayad Üyesine Gözaltı

Eskişehir'de 3 TAYAD üyesine gözaltıEskişehir'de Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 3 kişi, afiş açıp, izinsiz açıklama yapmak isteyince gözaltına alındı.

Eskişehir'de 3 TAYAD üyesine gözaltı

Eskişehir'de Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 3 kişi, afiş açıp, izinsiz açıklama yapmak isteyince gözaltına alındı.

TAYAD üyesi 3 kişi, Adalar mevkii Porsuk Bulvarı üzerinde 'Adalet istiyoruz' yazılı pankart açtı. Açıklama yapmak isteyen Yıldız T., Deniz A. ve Taylan S. çevrede bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis aracına bindirilerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eskişehir'de 3 Tayad Üyesine Gözaltı Eskişehir, Tutuklu Ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği, Güncel
Kaynak: DHA