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Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak, 81'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı.

10.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:39Eskişehir'de 30 bin silindirle Atatürk silueti oluşturuldu

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye bünyesindeki sporcular, 30 bin silindir kullanarak, 81'inci ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini yaptı.

? Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde belediye sporcularıyla bir projeye imza attı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Salonu'nda 30 bin küçük silindir yere dizilerek Atatürk'ün silueti oluşturuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siluet çalışmasının videosunu sosyal medya hesaplarından 'Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde' notuyla paylaştı. Video, sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.



Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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