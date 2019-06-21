21.06.2019 13:54
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Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3'ü muvazzaf astsubay 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3'ü muvazzaf astsubay 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saklandıkları adresleri tespit edilen 4 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerinin soruşturmalarının bulunduğu İzmir'e gönderileceği belirtildi.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
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