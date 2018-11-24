Eskişehir'de 4 Gollü Beraberlik

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:11



24 Kasım 2018 Cumartesi 18:11

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahasına yaptığı yerden orta sonucu topla buluşan Halil'in şutu, son anda savunmaya çarparak dışarı çıktı. 24. dakikada defansın yaptığı hata sonucunda topu kazanan Dos Martires, ağları sarstı. 0-1 31. dakikada Ümreniyespor'un kullandığı korner sonucu Ondele Appindangovye'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti. 35. dakikada Mevlüt'ün uzun pası sonucu topla buluşan Feyzi Yıldırım, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile skoru dengeledi. 1-1 39. dakikada Fıratcan'ın sağ çaprazdan çektiği şut sonucu kaleciden dönen topu Alperen Kocabaş ağlara gönderdi. 2-1 50. dakikada Clement Madinda ceza sahası dışından çektiği sert şut ile takımını beraberliğe taşıyan golü attı. 2-2 53. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı. 76. dakikada Eskişehirspor savunmacısı Mevlüt Çelik, kontraya çıkan Ümraniyesporlu oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.KÜNYEStat: Yeni Eskişehir Hakemler: Caner Ak xx, Deniz Turgut xx, Furkan Ürün x Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Semih Güler xx, Tolga Yakut x (Talha Erdoğan dk. 71 x), Alperen Kocabaş xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx (İsmail Oykun dk. 78 x), Mehmet Özcan x, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner xx, Cemali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx (Bedirhan Altunbaş dk. 84 ?) Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Kaan Gül, Furkan, Metehan Yardımcı Antrenör: Levent Zorluer Ümraniyespor: Burak xx, Appindangoye xx, Vasilogiannis xx (Atabey dk. 73 x), Martires xx, Emircan Altıntaş xx (Diabang dk. 84 ?), Serkan xx, Alaaddin xx, Recep Aydın x (Bahadır dk. 45 xx), Merthan Açıl x, Mücahit Albayrak xx, Madinda xx Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Karahan Yasir Subaşı, Tarık Tekdal Teknik Direktör: İsmet Taşdemir Goller: Dos Maritren (dk. 24), Clement Madinda (dk. 50) (Ümreniyespor), Feyzi Yıldırım (dk. 35), Alperen Kocabaş (dk. 39) (Eskişehirspor) Kırmızı Kartlar: Mevlüt Çelik (dk. 76) (Eskişehirspor) Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Merthan Açıl, Bahadır Taşdelen, Serkan Göksu (Ümraniyespor)(Burak Tekin - Ersin Gökdağ/İHA)