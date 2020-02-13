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Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:18Eskişehir'de 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerinde evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerinde yakalandı.
Şüphelilerden Aziz T'nin "hırsızlık" suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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