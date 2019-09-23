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Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

23.09.2019 12:25Eskişehir'de 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 47 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 20 Eylül tarihinde 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıstan 47 adet 1 kilogramlık bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikata başladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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