Eskişehir'de 6 Fetö Şüphelisine Gözaltı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4'ü polis 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şuesi ekipleri bu sabah erken saatlerde düzenledikleri operasyonda Eskişehir
, Mardin
ve Muğla
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında törer örgütü üyesi olmakla suçlanan 4 polis memuru, 1 eski astsubay ile 1 kadını yakaladı.Gözaltına alınan 6 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü. - Eskişehir
Polis,Eskişehir
11 Aralık 2018 Salı 10:44