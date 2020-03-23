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Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan emeklilerin maaşları evlerine...

Eskişehir Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığa sahip vatandaşların emekli maaşlarının evlerine ulaştırılacağı bildirildi.

23.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:46
Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan emeklilerin maaşları evlerine...
Eskişehir Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığa sahip vatandaşların emekli maaşlarının evlerine ulaştırılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgınından kaynaklanan olumsuzlukların Eskişehir için bir tehdit olmasının önlenmesine yönelik bazı kararların alınmasına gerek görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Eskişehir Valiliğince 80 yaş ve üzeri için PTT tarafından uygulanan konutta maaş teslim uygulamasının sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara da uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Kararın PTT Eskişehir Başmüdürlüğüne tebliğ edilerek ilgili kurumun gerekli tedbirleri almasının istendiği vurgulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Eskişehir, Güncel

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