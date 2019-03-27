Eskişehir'de 651 Bin 356 Seçmen Oy Kullanacak

Eskişehir'de 651 bin 356 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
2 bin 225 sandığın kurulacağı Eskişehir'de büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar adayları için oy verilecek..
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Eskişehir'de 651 bin 536 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Eskişehir'deki seçmen sayısı 49 bin 129 arttı.
Eskişehir'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 234 olan sandık sayısı, 31 Mart seçimleri için 2 bin 225'e düştü.
Eskişehir'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Odunpazarı oldu. 297 bin 499 kayıtlı seçmenin bulunduğu Odunpazarı'nda 919 sandık kurulacak.
Odunpazarı'ndan sonra ikinci sırada 831 sandık ve 266 bin 575 seçmenle Tepebaşı, üçüncü sırada da 97 sandık ve 16 bin 632 seçmenle Sivrihisar ilçeleri geliyor.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Eskişehir, Güncel
| İlçe adı
|Sandık sayısı
|Seçmen sayısı
|Alpu
|47
|9 bin 217
|Beylikova
|30
|5 bin 529
|Çifteler
|50
|11 bin 611
|Günyüzü
|26
|5 bin 154
|Han
|17
|2 bin 18
|İnönü
|25
|5 bin 542
|Mahmudiye
|29
|6 bin 191
|Mihalgazi
|12
|2 bin 800
|Mihalıççık
|59
|7 bin 309
|Odunpazarı
|919
|297 bin 499
|Sarıcakaya
|16
|4 bin 86
|Seyitgazi
|67
|11 bin 193
|Sivrihisar
|97
|16 bin 632
|Tepebaşı
|831
|266 bin 575
Kaynak: AA