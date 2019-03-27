27 Mart 2019, 12:46
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Eskişehir'de 651 Bin 356 Seçmen Oy Kullanacak

Eskişehir

Eskişehir'de 651 bin 356 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Eskişehir'de 651 bin 356 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 225 sandığın kurulacağı Eskişehir'de büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar adayları için oy verilecek..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Eskişehir'de 651 bin 536 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Eskişehir'deki seçmen sayısı 49 bin 129 arttı.

Eskişehir'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 234 olan sandık sayısı, 31 Mart seçimleri için 2 bin 225'e düştü.

Eskişehir'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Odunpazarı oldu. 297 bin 499 kayıtlı seçmenin bulunduğu Odunpazarı'nda 919 sandık kurulacak.

Odunpazarı'ndan sonra ikinci sırada 831 sandık ve 266 bin 575 seçmenle Tepebaşı, üçüncü sırada da 97 sandık ve 16 bin 632 seçmenle Sivrihisar ilçeleri geliyor.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adıSandık sayısı Seçmen sayısı
Alpu 47 9 bin 217
Beylikova 30 5 bin 529
Çifteler 50 11 bin 611
Günyüzü 26 5 bin 154
Han 17 2 bin 18
İnönü 25 5 bin 542
Mahmudiye296 bin 191
Mihalgazi 122 bin 800
Mihalıççık 597 bin 309
Odunpazarı 919297 bin 499
Sarıcakaya 164 bin 86
Seyitgazi 6711 bin 193
Sivrihisar 9716 bin 632
Tepebaşı 831266 bin 575
Eskişehir, Güncel
Kaynak: AA