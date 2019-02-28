Eskişehir'de Akıl Almaz Olay

Kaynak: İHA

Eskişehir'de bir şahsın parasını ve bileziklerini alarak, 'hocaya okutalım, bolluk bereket olsun' diyerek dolandırdığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi.Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Derya B. (46) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, şikayetçi Hatun T. (55) ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda bulundu. Şikayetçi Hatun T. davada, "Zararım giderilmedi. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diyerek şikayetini yineledi. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanık Derya B., "Ben bu suçu işlemedim. Ama yine de belirtmiş olduğunuz zararı gidermek istiyorum" ifadelerini kullanarak süre talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanığa tespit edilen 11 bin 20 liralık zararı gidermesi için süre vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.OlayEdinilen bililere göre, Eskişehir'de 11 Nisan 2014'te Tunalı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde yürüyen Hatun T., Derya B. tarafından durduruldu. Derya B., "Yenge ne yapıyorsun? Sen bizim mağazadan çok alışveriş yapardın. Ahmet ağabey ne yapıyor? Senin özürlü bir kardeşin varmış. Arkadaşımın birikmiş parası var. Senin kardeşine bu paradan verelim" ifadelerini kullandı. Birlikte bir süre Sakarya Caddesi'nde yürüdükten sonra iddiaya göre Derya B. "Paraları hocaya okutalım, bolluk bereket olsun" dedi. Derya T.'nin 300 lira ile 2 bileziği alıp bir daha geri dönmemesinin ardından Hatun T. şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR