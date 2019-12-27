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Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de cinayetten aranan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

27.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:53 Eskişehir'de aranan cinayet zanlısı Ankara'da yakalandı
'de cinayetten aranan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla 'da saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan Şahin A.'nın Ankara'da Çankaya Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli Şahin A.'yı saklandığı evde atışa hazır 'Türkiye'de satışı yapılmayan' silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak suçlarından' arandığı da belirlendi.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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