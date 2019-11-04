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Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

04.11.2019 20:17Eskişehir'de aranan hırsızlık zanlısı İzmir'de yakalandı
Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 16 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve kentteki çok sayıda evden hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan A.T'nin İzmir'de olduğunu belirledi.
İzmir emniyeti ile temasa geçen ekipler, şüpheli A.T'yi saklandığı evde sahte kimlikle yakaladı.
Eskişehir'e getirilen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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