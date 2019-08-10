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Eskişehir'de Arefe Günü alışveriş yoğunluğu

Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezindeki uğrak yerlerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

10.08.2019 18:56 Eskişehir'de Arefe Günü alışveriş yoğunluğu
Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehir merkezindeki uğrak yerlerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar Arefe Gününde bayram alışverişi için cadde ve sokakları, mağazaları doldurdu. Eskişehir'in uğrak alışveriş mekanlarından olan tarihi Hamamyolu Caddesinde alışveriş yoğunluğu had safhaya ulaştı. Bayram tatilini rahat geçirmek isteyen vatandaşlar bayram alışverişini günü boyu yaptı.

Hamamyolu'nda 40 yıldır esnaflık yapan Şemsettin Karakaya, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, "Şu sıralar bayram dolayısıyla yoğunuz. Her bayramda olan normal bir yoğunluk var. Bayramın sonuna kadar bu yoğunluk devam eder" diye konuştu.

Gurbetten bayram tatili için memleketlerine dönen vatandaşların da rağbet gösterdiği tarihi caddede, polis ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı görüldü. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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