Eskişehir'de Asayiş

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:11



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:11

Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım binası inşaatından 2 bin 500-3 bin lira değerinde 300 kablo taşıma kablo konsolunun çaldığı iddia edilen Ali Ç'yi yakaladı.Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.Öte yandan, ekipler kent merkezinde yaptığı denetim ve kontrollerde, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan Melek Ç'yi yakaladı.Gözaltına alınan zanlının emniyeteki işlemleri sürüyor.