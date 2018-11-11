11 Kasım 2018, 08:46
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Eskişehir'de Asayiş

Eskişehir

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından okul önleri ile üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerlerde, park ve bahçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 3 bin 622 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından 155 umuma açık yer denetlendi. Bu iş yerlerinden 9'una ilgili kanunlar gereği yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, uygulama sırasında 1 tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi. Polis,Eskişehir
11 Kasım 2018 Pazar 08:46