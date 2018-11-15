Eskişehir'de Asayiş Uygulaması

15 Kasım 2018 Perşembe 15:24



15 Kasım 2018 Perşembe 15:24

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli personelin yer aldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli ekipler, Eskişehir'i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçlarda arama yaparak, sürücülerin kimliklerini kontrol etti. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, 2 bin 870 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.Uygulamada, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 2 bıçak ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere de ceza kesildi.