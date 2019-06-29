Eskişehir'de asayiş uygulaması

Eskişehir
'de polis ekiplerince genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Eskişehir'i Ankara
, Bursa
, Kütahya
ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları ile İsmet İnönü
, Basın Şehitleri, Sivrihisar
caddeleri ve Porsuk
Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde denetimler yaptı.
Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları da kontrol etti.
21 park, 35 metruk bina, 4 iş yeri denetlendi, 600 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.
Hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Kayıp olarak aranan iki çocuk da bulundu.