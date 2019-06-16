16.06.2019 12:12
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Eskişehir'de ata binmeyen çocuk kalmıyor

Eskişehir

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde "Atla Tanışma Etkinliği" ve "Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" programları kapsamında çocuklar ata binmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde "Atla Tanışma Etkinliği" ve " Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" programları kapsamında çocuklar ata binmenin keyfini yaşıyor.

Merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler gözetiminde ata binmeyi öğrenen çocuklar keyifli dakikalar geçiriyor. Bu kapsamda Nisan-Mayıs aylarında Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın programına katılan bin 558 çocuk ata bindi. Mayıs ayında Atla Tanışma Etkinliği programına katılan 250 çocuğa da hayvan sevgisi aşılanmış oldu. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden toplam kişi sayısı ise Ocak-Mayıs döneminde 8 bin 216'ya ulaştı. Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyarete gelen öğrencilere gerekli bilgileri aktardıktan sonra atları tanıtan ve biniş tecrübesi yaşatan merkez yetkilileri de çocukların yoğun ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Tepebaşı, Eskişehir, Yaşam

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