Eskişehir'de Atatürk Törenle Anıldı

BÜYÜK önder Mustafa Kemal Atatürk
, vefatının 80'inci yılında Eskişehir
'de törenlerle anıldı.
Eskişehir'deki 10 Kasım
törenleri Vilayet Meydanı'nda yapıldı. Törene Vali Özdemir Çakacak
, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan
, CHP
Milletvekili Jale Nur Süllü
, MHP
Milletvekili Metin Nurullah Sazak
, İYİ Parti
Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu
ile çok sayıda kişi katıldı.
Törenin yapıldığı Vilayet Meydanı'nın karşısındaki Büyükşehir Belediye binasına 'Andımız' yazısının asılması dikkat çekti. Valilik, Garnizon Komutanlığı
ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenle birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılanlar, töreni izleyenler ve yoldan geçenler 2 dakika boyunca oldukları yerde durdu. Tramvaylar ve araçlar da aynı dakikalarda hareket etmedi.
- Eskişehir
Özdemir Çakacak,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk,Eskişehir
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12