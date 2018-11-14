Eskişehir'de Atık Oluşumu ve İsrafın Önlenmesine Yönelik Seminer Düzenlendi

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20

Eskişehir'de atık oluşumu ve israfın engellenmesi ile atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi kapsamında, "Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık" isimli seminer düzenlendi.Yetkilendirilmiş kuruluşların stantlarının ve bakanlık standının gezilmesinden sonra program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından atıklarla ilgili kısa videolar izlenildi. Programın açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik yaptı. Çelik, "Sıfır Atık Projesi mümkün olduğunca daha az atık oluşturarak doğal kaynakların israfının önlenmesi, oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanabilirliğinin sağlanması olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde Bakanlığımız kombinasyonunda hayata geçirilmiş, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz ve bakanlığımız hizmet binalarında uygulamaya konulan bir projedir. Eş zamanlı olarak ilimizde de valimiz başkanlığında ve müdürlüğümüz koordinasyonunda çalışmalar başlatılmış tüm kamu kurumları, sanayi tesisleri, okul, hastane, oteller, alıveriş merkezi gibi yerler bu projeye dahil edilmiştir" dedi."64 atık üründe toplam 1 milyon 8 bin ton atık alternatif ham madde olarak kullanılmıştır"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci de, atıklarımızı ekonomiye geri kazandırıyor çevremizi ve doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Diğer yandan sanayi atıklarının geri kazanımı ve ham madde olarak kullanılmasıyla atık bertaraf maliyetleri azaltılmakta düzenli depolamayla atık miktarı düşürülmektedir. Bu kapsamda 64 atık üründe toplam 1 milyon 8 bin ton atık alternatif ham madde olarak kullanılmıştır. Bu proje ülkemizin 7'den 70'e nüfusunu kapsayan, bütün tüketicileri kapsayan bir proje. Yani herkesin projeye yapacağı, herkesin üzerine düşen görevler var. İlk etapta israf etmemek, sadece insanların ihtiyaçları kadar tüketmesi ve 2. aşamada da tükettikleri atıkları ayrıştırmak ve ayrıştırarak depolamaya göndermek" diye konuştu."15 bin 85 ton atık ekonomiye tekrar kazandırılmıştır"Son olarak konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Ülkemizde atıkların kaynağında ayrıştırılmasına ve toplanmasına ilişkin çalışmalar daha öncelere dayanmakta olup, bu çalışmalar bireysel bazda ve atığın kaynakta ayrı toplanması hedeflenerek yapılmıştır. Uzun yıllar boyu başta konutlar olmak üzere atıkların kaynakta ayrı toplanması için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmıştır. 2018 yılı ilk 6 ayında, ilimizde konutlardan toplam 8 bin 539 ton ambalaj atığı toplanmış olup, buna ilaveten Sıfır Atık Projesi kapsamında kurum, kuruluş, sanayi işletmelerinden Mart-Haziran 2018 döneminde toplam 2 bin 708 ton kağıt, 817 ton plastik, 24 ton Cam, 2 bin 997 ton metal atık kaynağında toplanmıştır. İlimiz genelinde toplam olarak 15 bin 85 ton atık ekonomiye tekrar kazandırılmıştır. Toplanan bu atıklar sayesinde 18 bin 766 megawatt elektrik enerjisi tasarruf edilmiş, 798,48 ton sera gazı salınımı engellenmiş, 46 bin 45 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 18 bin 731 varil petrol kullanımı önlenmiştir" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Hülya Çakır bir sunum yaptı. Seminer, "Elde var sıfır" ve Hoop gitmiş" adlı skeç gösteriminin ardından sona erdi. Diğer yandan Hülya Çakır, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde poşetlerin ücretli olacağını söyledi.Öte yandan programa; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR