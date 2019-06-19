19.06.2019 16:49
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Eskişehir'de baca yangını panik oluşturdu

Eskişehir

Eskişehir'de, müşterilerin de içerisinde bulunduğu bir yemek işletmesinin bacası henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu.

Eskişehir'de, müşterilerin de içerisinde bulunduğu bir yemek işletmesinin bacası henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu. İşletme çalışanları ile içerisinde bulunan müşteriler panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskibağlar mahallesinde yaşandı. Tutuşan işletmenin bacasından alev ve dumanlar yükseldi. İşletme sahibi, çalışanlar ve içerisindeki müşteriler, alevleri ve dumanı görünce kendilerini hemen işletmenin dışına attı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çalışanlar, müşteriler ve çevredekiler tarafından panikle izlediği baca yangını küçük çaplı maddi hasara neden oldu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
alev, eskişehir, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:16 Mevsimlik işçiler jandarmanın kanatları altında
18:11 Cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı
18:09 Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
18:08 Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol
18:06 Bolu'da selden kapanan D-100 karayolu ulaşıma açıldı
18:05 Su kanalına uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
17:51 Samatya Sahili'nde bulunan evdeki yangın korkuttu