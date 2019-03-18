Eskişehir'de 'Bal Tuzağı 5' Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 'Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini' olayları ile ilgili Eskişehir
merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, kent genelindeki fuhuş olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis
ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 15 Mart günü saat 07: 00 itibariyle Eskişehir merkezli İstanbul
, Ankara
ve Sivas
olmak üzere 4 ildeki eş zamanlı olarak "Bal Tuzağı 5" operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında bulunan şüphelilerin 7'si, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA