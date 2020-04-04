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Eskişehir'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi

Eskişehir'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdiESKİŞEHİR'de bazı balıkçılar, zincir marketlerde başlatılan kampanyaya destek vermek için çupra ve levrek çeşitlerinde fiyat indirimine gitti.

04.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
Eskişehir 'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi
ESKİŞEHİR'de bazı balıkçılar, zincir marketlerde başlatılan kampanyaya destek vermek için çupra ve levrek çeşitlerinde fiyat indirimine gitti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Evde Hayat, Sofrada Balık' sloganıyla başlattığı balık tüketim kampanyasıyla, zincir marketlerde levrek ve çupra balıklarının maliyetine satışını içeren çalışmanın ardından Eskişehir'de Arifiye Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan bazı balıkçılar da çupra ve levrek fiyatlarını indirdi.
'TÜM BALIKLAR TAZE OLDUĞU SÜRECE BAĞIŞIK SİSTEMİNE İYİ GELİR'
Balıkçı esnafı Erkan Arslanbenzer, taze olduğu sürece tüm balık çeşitlerinin bağışıklık sistemine iyi geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında bizim de çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Levrek ve çupra çeşitlerinde maliyetine satışlara başladık. Hatta şu an maliyetinden bile aşığıda veriyoruz. Daha önce çupra ve levlek 35 liraydı. Şimdi levreği 22,90 liraya, çuprayı da 24,90 liradan satışa sunduk. En çok hamsi, levrek, çupra, barbun, mezgit satıyoruz ama taze olduğu sürece bütün balıklar bağışıklık sistemine iyi gelir. Kampanyaya yeni başladık ama vatandaşların ilgi göstereceğine inanıyoruz" dedi. Eskişehir’de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel

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Eskişehir'de balıkçılar koronavirüs nedeniyle fiyatları indirdi
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