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Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayan 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

06.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:36 Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayan 3 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de banka kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bankanın ATM'sine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.
Bu kapsamda başlatılan çalışma sonucunda, banka kartlarını kopyalama yöntemiyle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29), Sakarya, Bolu ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Eskişehir'e getirilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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