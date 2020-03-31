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Eskişehir'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:46
Eskişehir'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka ve ATM önlerine, 1'er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Banka, Güncel
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