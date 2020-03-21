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Eskişehir'de banklar kaldırıldı

Eskişehir'de banklar kaldırıldıESKİŞEHİR'de korona virüsüne yönelik 'evlerinizde kalın' uyarılarına rağmen sokağa çıkarak, kentin farklı noktalarındaki banklarda oturanlar belediyeyi harekete geçirdi.

21.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:39
Eskişehir 'de banklar kaldırıldı
ESKİŞEHİR'de korona virüsüne yönelik 'evlerinizde kalın' uyarılarına rağmen sokağa çıkarak, kentin farklı noktalarındaki banklarda oturanlar belediyeyi harekete geçirdi. Özellikle risk grubundaki 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı banklar geçici olarak kaldırıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü yönelik alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki oturma gruplarının yanı sıra bankları kaldırma kararı aldı. Ekipler, Reşadiye, Taşbaşı, İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok noktada özellikle risk grubunda bulunan 60 yaş üzeri vatandaşların kullandığı bankları geçici olarak kaldırıldı. Eskişehir’de banklar kaldırıldı

Kaynak: DHA

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Eskişehir'de banklar kaldırıldı
Etiketler : Eskişehir, Güncel

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