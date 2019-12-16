Haberler » Güncel » Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu - Haber

Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

16.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:39Eskişehir'de başarı ödülleri sahiplerini buldu

'de bu yıl ilk kez düzenlenen Eskişehir Başarı Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.


Eskişehir'de ilk defa düzenlen 'Başarı Ödülleri' halk oylaması ve jürinin oyu verdiği oylar sonucunda belli oldu. Eskişehirlilerin internet üzerinden yoğun katılım sağladığı proje de 48 farklı alanda başarılı olanlar seçildi. Eskişehir'de adlarından sıkça bahsedilen işletmeler, başarılı kurumlar ve örnek gösterilen kişiler arasından bu yıl Eskişehir'in başarılı olarak seçilenlere ödülleri özel bir restorantta düzenlenen etkinlikle verildi. Ödül törenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy ile Soner Yüksel yaptı. Siyasi alandan iş hayatına ve şehrin önde gelenlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte ödül töreni öncesinde ise bir defile düzenlendi. Düzenlenen Espark defilesi sonrasında ödül törenine geçildi. Başarılı olanların ödülleri protokol üyeleri ve projeye sponsor olanlar tarafından takdim edildi.


Projenin koordinatörlüğünü üstlenen Ahmet Can Akdemir, "Eskişehir'de böyle bir birlikteliği görmek çok güzel. Böyle görkemli bir törende ödüllerimizi dağıttık. Umarım her sene aynı coşkuyla bu ödülleri vermeye devam ederiz. Bu projeye önayak olmak gurur verici. Tüm destekleyenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR


Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:21 Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Haber
16:20 Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
16:20 AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Haber
16:17 Başkan Söğüt vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
16:15 Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:23:42