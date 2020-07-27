Eskişehir'de bayram alışverişi yoğunluğu

ESKİŞEHİR'de, Kurban Bayramı'na 4 gün kala alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Kurban Bayramı'na 4 gün kala Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlenirken, sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

'BAYRAM ALIŞVERİŞİ İÇİN MECBUR ÇIKTIK'

Bayram alışverişi yapmak için Hamamyolu Caddesi'ne gelen Hafize Uyaroğlu, "Evden dışarıya işimiz olmadığı sürece çıkmıyoruz. Ama bayram alışverişi için mecbur çıktık. Çünkü çok aşırı kalabalık. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Fazla kalabalığa girmemeye çalışıyoruz" dedi.

Bir bankta dinlenen Halime Candan, "Bayram alışverişi yapmak için çıktım. Sıcak nedeniyle biraz gölgede oturmak istedim. Birbirimize biraz yakın oturduk ama maskemi çıkarmıyorum ve temizliğime dikkat ediyorum" diye konuştu.

Hayri Kabal ise, "Alışveriş sırasında maskemizi takıyoruz. Maskesiz gezenleri uyarıyoruz. Eve gidince de elimizi, yüzümüzü, güzelce sabunla yıkıyoruz. 1-2 gün sonra sokaklar daha da kalabalıklaşır" ifadelerini kullandı.