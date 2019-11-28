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Eskişehir'de bir emekliyi dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı emekli memurdan aldığı altınlarla Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan zanlı Ankara'da yakalandı.

28.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:44
'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı emekli memurdan aldığı altınlarla 'ya kaçmaya çalışan zanlı 'da yakalandı.
Eskişehir'de, kendisini polis olarak tanıtan M.B, telefonla aradığı emekli bir memurdan "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" diyerek evindeki altınları getirmesini istedi.
Telaşa kapılan emekli memur, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyasını M.B'ye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi.
Ziynet eşyalarını alarak Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışan M.B, uygulama noktasında durdurulan bir otobüste, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyete götürülen M.B, polise verdiği ifadede, cezaevinde tanıştığı kişiden telefonla dolandırıcılık yöntemlerini öğrendiğini söyledi.
Eskişehir'de bir emekliyi dolandıran şüpheli Ankara'da yakalandı

Şanlıurfa, Eskişehir, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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